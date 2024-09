Civitanovese cuore e grinta non bastano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) roma city 10 CITY (4-3-3): Matei 6; Sablone 6 (22’ st Pellegrini 6), Alari 5.5 (19’ st Trascian 6i), Scognamiglio 6.5, Calisto 6; Cavacchioli 6 (34’ st Delmastro sv), Barberini 6, Gelonese 6.5; Teraschi 6.5, Piccioni 6.5 (37’ st Marchi sv), Hernandez 6. A disposizione: Pappalardo, Battistoni, Trasciani, Bonello, Fradella, Di Fabio. All. Agenore Maurizi 6.(4-3-3): Petrucci 6.5; Franco 5, Diop 6, Passalacqua 6, Cosignani 6; Visciano 5.5 (21’ st Capece 5.5), Domizi 6 (48’ st Ruggeri sv), Pierfederici 5.5 (21’ st Toccafondi 5.5); Buonavoglia 6 (46’ st Del Moro sv), Brunet 6, Padovani 5.5. A disposizione: Doello, Riggioni, Zanni, Macarof, Giandomenico. All. Sante Alfonsi 6 Arbitro: Vazzano di Catania 6 Rete: 78’ Piccioni Ammoniti: Cavacchioli, Pierfederici. Al 76’ espulso Franco per doppia ammonizione.