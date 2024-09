Cerco l’estate tutto l’anno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) L'ultimo sabato di ottobre, un anno fa, trenta gradi a mezzogiorno, ero in una spiaggia romagnola, disteso su un lettino, a godermi l'ultima tintarella d'autunno. C'era tanta gente, sembrava quasi d'essere, se non a Ferragosto, in un giorno di metà settimana di giugno. Mancavano solo gli ombrelloni, ma da un certo punto di vista erapiù chic, più bello, più selvaggio, oserei scrivere più libero. Nostalgia canaglia. Da ieri, un anno dopo, i lettini in spiaggia sono spariti e le spiagge romagnole praticamente chiuse. Fra nuove alluvioni e gente ancora una volta disperata, è il minimo che potesse capitare, direte voi. Sì, vero, ma il discorso è diverso. E' un altro.