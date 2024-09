Cento chilometri in sella Il sogno di Cernusco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024) Due fermate della metropolitana, più di 70di ciclabili, 7 linee di trasporto pubblico:ha partecipato alla Settimana Europea della Mobilità per rilanciare la green way che porta da casa in ufficio o all’università a Milano, via Naviglio, "lasciando l’auto in box". Una vocazione partita da lontano, le piste su cui pedalare e camminare sono ormai un reticolo che copre tutta la città e che ha cominciato a infittirsi alla fine del secolo scorso. L’idea di rallentare e cancellare il traffico ha radice consolidate qui, anche quando il cambiamento climatico non era in cima all’agenda dei governi, come oggi. Un impegno che Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta, riconosce conferendo per l’ottavo anno al salotto buono dell’hinterland il titolo di capitale della bici.