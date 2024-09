Casa il dilemma di Milano | il mercato stravolto dai super investitori e affittare è diventato un miraggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 –è una città per chi lavora? No. E per chi è, allora? E perché è diventata così? Da due anni un gruppo di ricercatori del Politecnico è impegnato a rispondere a queste domande. Si chiama Oca (Osservatorio sullaabbordabile, “affordable” si direbbe in inglese), nasce in partnership con due cooperative (il Consorzio Cooperative Lavoratori CCL e la coop Delta Economics) ed è uno dei pochissimi organismi di ricerca a farlo (un altro è l’Orsa, in Emilia Romagna). L’ultimo frutto del lavoro dell’Osservatorio è un libro intitolato appunto “per chi?”, che è stato presentato al Festivaletteratura di Mantova dai suoi curatori, il professor Massimo Bricocoli, del dipartimento di Architettura e studi urbanistici, e il suo collega Marco Peverini.