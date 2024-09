Caprile e il Napoli verso la Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024)-Palermo di: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “McTominay ha avuto un impatto di alto livello contro la Juventus, ma da ieri ha già voltato pagina: nel mirino c’è la sfida di giovedì con il Palermo al Maradona, valida per i sedicesimi di”. Anche in, ilsi schiererà “Scott probabilmente avrà spazio per migliorare la sua condizione e proseguire il percorso di apprendimento dei dettami di Conte che confermerà il 4- 3- 3. Potrebbe dialogare con il connazionale Billy Gilmour che scalpita per il debutto dall’inizio facendo rifiatare un po’ Lobotka. Se ne parlerà nei prossimi giorni al Training Center di Castel Volturno”.