Cagliari vs Cremonese | le probabili formazioni

(Di lunedì 23 settembre 2024) Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024/2025. I sardi vogliono allontanare la crisi regalandosi il passaggio agli ottavi dove affronteranno la Juventus, ma i grigiorossi sono in gran forma e pronti a rendere la vita difficile.vssi giocherà marted’ 24 settembre 2024 alle ore 18.30 presso l’Unipol Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi si sono guadagnati questo appuntamento eliminando agevolmente la Carrarese ai sedicesimi per 2-0. In campionato le cose vanno male con appena due punti ed ultimo posto in classifica, in virtù di tre sconfitte e due pareggi. La squadra di Nicola è chiamata a reagire e questa sfida può aiutare. I grigiorossi sono una delle squadre più in forma del torneo cadetto dove hanno raggiunto i piani alti della classifica.