Banca Finnat raddoppia l' utile semestrale a 10 milioni

(Di lunedì 23 settembre 2024), nel semestre, l'netto di gruppo da 5,1a 10,1di euro. L'istituto di credito romano segnala come il margine di intermediazione sia risultato a 49,7di euro (+28%) mentre il margine di interesse è salito a 16,1"sia per effetto dell'aumento dei tassi a breve che per effetto delle operazioni effettuate dalla proprietà in titoli di Stato e dell'attività di tesoreria". Le masse totali del gruppo si attestano a 19,2 miliardi da 17,6 miliardi di inizio anno, "anche grazie all'incremento della raccolta diretta e della raccolta in consulenza della". Il patrimonio netto è risultato di 211,8mentre il patrimonio di vigilanza consolidato, calcolato sulla capogruppo finanziaria Nattino Holding, è pari a 168con un Cet 1 Ratio consolidato del 30,9%.