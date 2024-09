Amadeus ascolti tv sul Nove | quanto ha fatto Sukuzi Music Party in termini di share e telespettori?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 23 settembre 2024)è lo show che ha segnato il debutto disul, come sarà andato inditv?a, show, interviste e momenti di grande divertimento hanno caratterizzato lo spettacolo del conduttore, affiancato da una imprevedibile e strabiliante Ilenia Pastorelli, attrice di grande talento e fascino. Come sono andati glitv? Sarà riuscito a vincere la sfida con la spietata concorrenza degli altri canali?tv:halo show disul? I dati ufficiali circa glitv dello show Suzuki, il programmaale disul, saranno disponibili dopo le 10.00., il vero protagonista èSuzuki, ammettiamolo, non è apparso come uno show originalissimo:a e interviste non sono certamente una novità nei palinsesti televisivi.