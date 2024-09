Adriano Panatta perplesso su Jannik Sinner | Volontario a Milano-Cortina 2026? Lo stanno usando troppo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024)si è pronunciato su quanto sta accadendo a, nel presente e nel futuro. Ospite come di consueto della Domenica Sportiva, in onda su Rai 2 HD, l’ex grande campione del tennis nostrano ha parlato del n.1 del mondo, partendo dal lutto famigliare che l’ha colpito nelle ultime ore, ovvero la morte dell’amata zia a cui aveva dedicato il successo degli US Open. “Sono molto dispiaciuto per la scomparsa di sua zia, lui è stato molto carino a dedicarle un pensiero dopo la vittoria a Flushing Meadows“, le prime parole di. Il secondo argomento è quello della nomina ad Ambassador dei volontari per le Olimpiadi Invernali di. Un impegno che lascial’ex giocatore romano. “Sonoper il ruolo dialle Olimpiadi di