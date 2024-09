Adani esagera | Fonseca ha dato una lezione all’Inter | poteva finire 8-1

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024)dopo Inter-Milan perso dai nerazzurri 1-2, nel corso di “Viva El Futbol” su Twitch ha parlato la propria opinione riguardo la prima sconfitta stagionale della squadra allenata ad Simone Inzaghi. TUTTO DIVERSO – Leleelogiaper le scelte nel derby contro l’Inter: «Alla faccia di tutti gli scettici a partire dalla sala stampa che lo avevano seppellito ha scavato la terra ed è uscito salvandosi. Per tutti era finito: esonerato in caso di vittoria e di sconfitta. Lui si è presentato in un derby nettamente da sfavorito con un po’ di cose interessanti: la prima il sistema di gioco ultra-offensivo. Reijnders nei due di centrocampo è stato eccezionale. Altra cosa riguarda Gabbia uomo del match: sicuro nelle letture, concentrato. L’Inter con il suo giro-palla porta a spasso l’avversario arrivando fino in attacco.