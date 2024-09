Wullaert | Dovevamo vincere Segnare è solo il mio lavoro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024) Tessaha segnato il primo gol del pomeriggio di Inter-Milan Women, ma non è servito per i tre punti finali. La calciatrice parla in questo modo del match su Inter TV. PARI – La delusione è anche comprensibile, era vicinissima la vittoria. Inter-Milan Women è finita 1-1, per la prima volta le nerazzurre si fermano in questo campionato. Il pari con le rossonere vale 7 punti in classifica e il primo posto lasciato alla Juventus. L’autrice del gol di oggi Tessaha detto: «Penso che abbiamo iniziato molto bene, abbiamo avuto le migliori occasioni nel primo tempo. Forse anche nel secondo, dopo abbiamo segnato e ci siamo difese troppo. Ci siamo abbassate e ci hanno segnato su corner. Speravo dioggi. Il mio gol? Sono felice, ma preferivoche