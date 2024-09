Veronica Mars | 20 anni dopo non abbiamo ancora smesso di cercare la verità

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 22 settembre 2024) Molto più che un teen drama, nata dalla penna di Rob Thomas, ci ha fatto conoscere la bravura di Kristen Bell. A long time ago, we used to be friends. Se queste parole vi dicono qualcosa è perché anche voi siete stati parte del fenomeno chiamato, la serie che arrivò quasi di soppiatto nella programmazione quotidiana di Italia1 vent'fa (il 22 settembre in America), senza più lasciare i cuori degli appassionati. Lo show, che si presentava come un teen drama dai risvolti gialli, vedeva protagonista un'sconosciuta Kristen Bell nei pdel personaggio titolare, un'adolescente che si dilettava con le indagini da investigatore privato, lavoro del padre che un tempo era sceriffo di Neptune, la città californiana fittizia