Vannacci e Salvini a Firenze Il generale | Un mio partito? Frottole Matteo simbolo della difesa della patria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – “Sono qua perperché è il". Lo ha detto l’eurodeputato eRobertooggi in piazza Beccaria ainsieme aa un gazebo per la mobilitazione delnell’ambito del processo Open Arms.dopo aver firmato al gazebo in solidarietà diha sottolineato: “Per una frangia politica difendere laè un reato. Per la sinistra i confini li dobbiamo aprire, deve entrare chiunque, e chiunque fa il suo lavoro e sia aderente all'articolo 52Costituzione che statuisce che laè sacro dovere per ogni cittadino, figuriamoci per un ministro, questo per la sinistra non va bene. Io ho piena fiducia nella magistratura e sono convinto chedimostrerà la sua innocenza e che la magistratura glielo riconoscerà".