Tra un paio d’anni avremo una città più bella

(Di domenica 22 settembre 2024) L’assessore ai lavori pubblici, Ingrid Luciani, con il supporto del dirigente Alessandro Paccapelo fa il punto: quali i cantieri più significativi nel cuore della? "Tra i più lunghi e complessi è di sicuro il cantiere del Fontevecchia, un lavoro delicatissimo che porterà al completamento del museo e soprattutto permetterà di spostare in centro la facoltà di infermieristica. Questo va proprio nella direzione di favorire la vitalità, come ci viene richiesto da più parti. Molto dei palazzi ritroveranno nuovo slancio con gli affitti agli studenti. La data per chiudere il cantiere è il 2027". Dunque parliamo di almeno tre anni complessi. "Anni complicati sì ma stiamo mettendo a punto tutta una serie di soluzioni che speriamo possano mitigare il disagio.