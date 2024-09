Supersport giornata no per Dalla Porta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Prato, 22 settembre 2024 - "Il weekend non è purtroppo andato come speravamo. Ringrazio comunque il team per l'opportunità". È così che Lorenzoha tirato le somme del round diandato in archivio a Cremona. Il pilota di Montemurlo ha corso di nuovo per il VFT Racing, sostituendo l'infortunato Yeray Cruz. Ma se due settimane fa era andato a punti, stavolta non ci è riuscito: sedicesimo in "gara 1", ventunesimo in "gara 2". Salvo nuovi subentri, l'avventura di Lorenzo nel SSP 2024 si conclude con 9 punti complessivi. Ma il campione del mondo Moto3 2019 non può distrarsi, perchè ha ancora la possibilità di concludere l'anno con un titolo: è infatti in piena lotta per la vetta della categoria "Stock" del Junior Gp, considerando i 77 punti che ne fanno il secondo classificato nella generale.