Spariscono oggetti e contanti da un appartamento in provincia di Latina e lui ha le chiavi Denunciato 79enne

(Di domenica 22 settembre 2024) Nella mattinata del 21 settembre, i Carabinieri di Sperlonga (LT) hannoun uomo di 79 anni residente a Sperlonga per furto in abitazione. Le indagini sono partite a seguito della denuncia di un uomo di Aprilia, proprietario di un’abitazione situata all’interno di un maneggio gestito dall’indagato. Il furto e l’indagine Secondo quanto emerso dalle indagini, il titolare del maneggio, che aveva accesso alla casa tramite le, è accusato di aver rubato arredi, elettrodomestici e una somma di 5.000 euro innascosta all’interno di una cassettiera. I furti sarebbero avvenuti tra ottobre 2023 e il 21 settembre 2024. Denuncia e conseguenze Il sospettato è statoa piede libero per furto in abitazione e il caso è stato trasmesso all’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti.