Salvini? Chi dovevano processare Bernardini de Pace affonda i pm

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 22 settembre 2024) Il Pm chiede 6 anni di reclusione, gli avvocati di parte civile gli chiedono 1 milione di euro di risarcimento danni per i propri assistiti. Matteoè nell'occhio del ciclone o, meglio, nel vortice del processo Open Arms. Un procedimento che lo vede imputato per sequestro di persona (art. 605 c.p) e rifiuto di atti d'ufficio per avere ostacolato lo sbarco di 147 migranti soccorsi poi dalla nave Open Arms ormai 5 anni fa. “Mi domando come sia possibile che venga accusatodi sequestro di persona quando questi migranti erano sulla barca da giorni e il comandante aveva rifiutato lo sbarco in qualsiasi porto, sia della Spagna che di altri paesi”: è l'incipit del pensiero di Annamariadesulla vicenda giudiziaria che vede imputato l'attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.