Roma Lina Souloukou è stata dimessa Ora ai Friedkin serve un altro parafulmine

(Di domenica 22 settembre 2024), chiamiamole pure dimissioni indotte. Chi è addentro alle vicende giallorosse, non ha dubbi:. Il comunicato dellasi sofferma sulla dedizione in una fase critica. In realtà l’amministratrice delegata greca ha svolto il ruolo indispensabile con i: il. Ma adesso la situazione è definitivamente precipitata,non è più un nome spendibile. Sono finite su di lei tutte le responsabilità, come da ruolo per: l’azienda eraaffidata a lei. E’ sopravvissuta alla bufera Mourinho, non a quella De Rossi. Anche perché oggi aandrà in scena la prima contestazione organizzativa su. Contestazione condivisa da tutti. Ai proprietari americani serviva un capro espiatorio. Le dimissioni dinon sono state un atto spontaneo. Tutt’. Inon amano il dissenso, figuriamoci la contestazione.