Q6 e-tron Suv elettrico della svolta firmato Audi

(Di domenica 22 settembre 2024)Q6 e-è il grande alfiere del nuovo corsoCasa dei Quattro Anelli. Forte di un dna tecnologico da primaclasse mette sul piatto la nuova architettura PPE, acronimo di premium platform electric, sviluppata in condivisione con la nuova Porsche Macan. I numeri sono formidabili, la tensione a 800 Volt permette di ricaricare, trovando le colonnine adeguate, le cosiddette HPC, fino a 270 kWh, ovvero a ’botte’ da 260 km in 10 minuti. Non più un’eternità. La batteria da 100 kWh, dalla alta densità quindi più efficiente e dal peso meno esagerato - 570 kg - dichiara una autonomia fino a 641 kmversione Performance. Uno scenario ben diverso rispetto a qualche anno fa. Q6 e-per numerosi, anche se non tutti, aspetti inizia a diventare alternativa alla nuova Q5 termica-ibrida.