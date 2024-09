MOVIOLA – Manchester City-Arsenal rosso per Trossard | polemiche in Premier

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) “L’arbitro ammonisce per la seconda volta Leandroper aver ritardato la ripresa del gioco”. Lo si legge nell’account delLeague Match Centre, il profilo X che spiega le decisioni degli arbitri, dopo l’espulsione del calciatore belga nel primo tempo di. Una decisione contestata, che fa discutere, perché non legata al fallo commesso dal calciatore ma al rinvio del pallone successivo al fischio. Dopo aver commesso fallo su Bernardo Silva,scaraventa via il pallone. Per l’arbitro Oliver è sufficiente estrarre il secondo cartellino giallo. Molti tifosi dell’stanno condividendo un video che mostra Doku allontanare un pallone a gioco fermo poco prima dell’episodio contestato: in quel caso non c’è stato provvedimento. #MCIARS 45+7' The referee issued a second yellow card to Leandrofor delaying the restart.