Moto3 David Alonso vince una gara palpitante a Misano sesto un ottimo Luca Lunetta

(Di domenica 22 settembre 2024)è semplicemente imbattibile! Il dominatore del Mondialeanche a2 nel Gran Premio dell’Emilia Romagna e si porta a +82 in classifica nei confronti di Holgado che arriva quarto. Sul podio Piqueras e Veijer, mentre arriva un bellissimoposto per. La partenza è particolarmente incisiva per Furusato, mentre si danneggianoe Ortolà che si toccano, con il leader del Mondiale che si ritrova tra la terza e la quarta posizione. Munoz invece si stende da solo e compromette così la suariesce comunque a mettersi in testa e prova subito a dettare legge e a fare uno strappo sugli avversari. Il colombiano non è però così in gestione: da dietro arriva di gran carriera Holgado che si prende la leadership dellaal quarto giro.