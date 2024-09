Monsters Lyle Menendez indossa davvero la camicia di Tom Cruise in Cocktail! FOTO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 22 settembre 2024) In una delle prime scene della serie: la storia died Erik, il personaggio di, interpretato da Nicholas Chavez, spiega ad un gruppo di bambini che per Halloween si è travestito da Tomin. Come potete vedere dalle immagini qui sotto, la suaè effettivamente identica a una di quellete danel film del 1988. Tomin una scena di(Nicholas Chavez) inladi TominIn questa scena della nuova serie Netflix tratta da una storia realmente accaduta,accoglie dei bambini che si sono presentati alla villa di famiglia per il tradizionale trick or treat. Uno dei ragazzini gli chiede da cosa è vestito e lui risponde che si è vestito da Tomin, film che tra l’altro è uscite nel 1988, cioè un anno prima degli eventi raccontati nella serie.