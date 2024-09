Mazzarri pronto al ritorno in panchina? Avventura da Champions | sfiderebbe un altro italiano

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2024) Walterpotrebbe presto tornare inalla guida di una famosa squadra europea che gioca laLeague., visto la passata stagione alla guida del Napoli, subentrato a Rudi Garcia per unin azzurro decisamente poco fortunato, figura fra i papali alladella Dinamo Zagabria. La squadra croata ha esonerato il tecnico Jakirovic dopo la tremenda scoppola subita dal Bayern Monaco all’esordio inLeague (9-2) ed è alla ricerca di un nuovo allenatore. Waltersarebbe uno dei nomi più caldi per ladella Dinamo Zagabria e in Croazia ritroverebbe Gennaro Ivan Gattuso, attuale allenatore della capolista Hajduk Spalato. L'articoloalindaunCalcioWeb.