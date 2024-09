LIVE MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 in DIRETTA | comincia il il warm-up!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-6 minuti: Bastianini segna il miglior tempo con 1:34-821, segue Bagnaia (+0.132), quindi Bezzecchi (+0.224) -8 minuti: tra poco arriveranno i primi tempi -9 minuti: i piloti nel frattempo sono già entrati in pista -10 minuti: secondo Piero Toramasso, la scelta delle gomme di oggi sarà media-media, almeno per ciò che concerne i piloti di punta. SEMAFORO VERDE!IL-UP 8:39 Ancora in minuto e i piloti usciranno dai box. 8:35 Cinque minuti e si inizia, buone le condizioni atmosferiche 8:33 Meno di dieci minuti all’inizio della sessione. Intanto vediamo la classifica piloti aggiornata 1. Jorge Martin (Ducati) 321 2. Francesco Bagnaia (Ducati) 317 3. Marc Marquez (Ducati) 265 4. Enea Bastianini (Ducati) 257 5. Brad Binder (KTM) 165 6. Pedro Acosta (KTM) 157 7. Maverick Vinales (Aprilia) 139 8. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 119 9.