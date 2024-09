L’ira di Chiara Ferragni contro Fedez | Sono stati mesi difficili il suo è un atto violento

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 22 settembre 2024)di: “” Esplodedil’ormai ex marito: prima che quest’ultimo pubblicasse il nuovo brano, dal titolo Allucinazione collettiva e in cui il cantante parla dell’amore ma anche del suo difficile rapporto con l’influencer, l’imprenditrice digitale si è sfogata sui social con una serie di stories Instagram postate sul suo profilo. “Questa sera non uscirà l’ennesimo dissing che ha intrattenuto molto, ma una finta canzone romantica, priva di sincerità. Un palese tentativo di sfruttare il momento, un, considerando chediecimolto– ha scritto– Sto cercando di andare avanti nonostante tutto e chiedo solo di essere lasciata fuori da questi giochi”.