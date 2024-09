L’addio a Paola Marella l’architetta che ha stregato la tv | la carriera i look iconici e la lunga battaglia senza mai perdere il sorriso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Milano – Gli ultimi post su Instagram erano di cinque, sei giorni fa, quando con la sua solita eleganza innata e coltivata sapientemente mostrava un caftano in seta: “Un acchiappo pazzesco”, diceva sorridente con la sfondo di una meravigliosa casa. Quell’immagine racchiudeva un po’ tutto il mondo, o meglio il mondo pubblico, di, case meravigliose, anzi “aspirazionali“ come diceva lei e poi la moda, il design, la bellezza. Era una donna di grande garbo con un gusto per i dettagli, ad esempio il ciuffo bianco a incorniciare il volto su una chioma scura. Era stata la prima, e anche in questo, aveva dettato una tendenza. “Pensare - aveva raccontato in un’intervista al Giorno - che non è stata proprio una scelta: mi sono imbiancata di colpo quando ho perso mio padre. Era il ’99, avevo solo 36 anni, il mio parrucchiere ebbe l’idea.