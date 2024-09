Io non mi sono resa conto del suo disagio Non stavo bene avevo la necessità di trovare me stessa | Paola e Chiara a Verissimo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024)tornate ospiti di Silvia Toffanin aper presentare il loro libro, “Sisters. La nostra storia incredibile“. E per certi aspetti, “incredibile” la loro vita lo è davvero. Era il 1997 quando le due sorelle, in gara a Sanremo con Amici come Prima, raggiunsero il successo. Poi le difficoltà, la popolarità in calo e una separazione durata 10 anni e, ancora, la nuova unione con un nuovo grande successo di pubblico, che le ha riaccolte con gioia. “Io nondi capire eme. Noi abbiamo vissuto un momento (durato anni) travolgente da un punto di vista professionale. Cercavamo di assecondare tutto, sia le cose facili che quelle meno. A un certo punto ho avuto bisogno di crescere. Anchelo aveva, ma ho avuto paura di dirglielo”, le parole di. Eha aggiunto: “Abbiamo vissuto l’insuccesso in maniera diversa.