Inzaghi | Non la solita Inter! Bisogna prendere le cose positive

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024)ha grandi colpe sulla preparazione a questo derby, per l’atteggiamento inaccettabile con cui l’ha affrontato il Milan. Deve provare a dare spiegazioni suTV. MALISSIMO TUTTI – Simonenon può essere contento per il derby-Milan: «È mancato che siamo stati poco squadra. Abbiamo approcciato male i due tempi, nel primo una volta raggiunto il pari dovevamo essere più bravi e purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Brucia perché perdere un derby brucia, ma dovremo cercare dii lati positivi da questa sconfitta. Delusione? Sì, come ho detto prima dovevamo essere più lucidi e non perdere mai le distanze. Le abbiamo concesse e abbiamo dato troppe ripartenze al Milan».e l’malissimo nel derby contro il Milan LE NEGATIVITÀ –prosegue l’analisi della partita persa stasera: «Mancati equilibrio e compattezza? Sì, stasera sì.