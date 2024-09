Il gusto delle donne per la femminilità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) "È molto difficile tirar fuoricose moderne dalla storia del passato della moda. Ma io ci sono riuscito" , racconta Ermanno Scervino al termine di un defilé per la primavera-estate 2025 impeccabile, superbo per lavorazioni e ricerca applicata al tessuto,decisa eppure tenera, lussolavorazioni infinite e colte. "Far diventare materia quello che hai nella testa è faticoso ma non impossibile se hai le mani degli artigiani che lavorano con passione per te, come nel nostro headquarter alle porte di Firenze o nei laboratori quasi a chilometro zero", racconta lo stilista, applauditissimo, apparso sulla passerella insieme all’amministratore unico del brand Toni Scervino, a cementare un sodalizio di vita e di lavoro che ha pochi uguali nel mondo dello stile.