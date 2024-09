I neosposi da Papa Francesco | Un’emozione indimenticabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Macerata, 22 settembre 2024 – “Ilha salutato tutte le coppie, quando ci ha stretto la mano è statafortissima. È una cosa che ricorderemo per sempre”. Una grande emozione ha travolto la coppia di mediciMaria Eleonora Leombruni e Cristiano Felicetti (convolati a nozze lo scorso 8 giugno), ricevuti damercoledì scorso a seguito della tradizionale udienza in piazza San Pietro. Con loro altre cento coppie provenienti da ogni angolo del mondo, tutti vestiti a nozze come a rivivere il grande giorno. “Una nostra amica del Movimento dei Focolari, in contatto con delle suore laiche a Roma, ci aveva informato della possibilità di andare dal. Abbiamo accettato subito – racconta la maceratese Leombruni –. Dopo corse e preparativi, siamo arrivati in piazza e ci siamo seduti insieme a moltissime altre coppie provenienti da tutto il mondo”.