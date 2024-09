Endless Love anticipazioni dal 22 al 28 settembre 2024 | Asu tenta il suicidio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 22 settembre 2024) Nuovi colpi di scena secondo ledal 22 al 28. Innanzitutto, ferveranno i preparativi per le nozze di Asu e Kemal, ma il giovane sarà assalito dai dubbi, mentre nella famiglia Soydere tornerà la serenità e Kemal proporrà a Tarik un lavoro onesto. Fehime, però, confesserà ad Asu che Deniz è la figlia di Kemal e lei, sconvolta, incontrerà Emir a casa sua, dove la ragazza vedrà anche la madre. L'imprenditore, poco dopo, accuserà Galip di aver tenuto la donna in coma e lui lo solleciterà a non fare niente contro di lui. Intanto, Ayhan e Leyla ceneranno insieme a Nihan e a Kemal e i due giovani si confronteranno sulle indagini sulla morte di Ozan. Dopo la cena, la Sezin e il suo ex fidanzato si ritroveranno pericolosamente vicini. In seguito, Fehime andrà da Asu e la troverà in lacrime.