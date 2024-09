Crolla il raccolto di uve per la Doc Sicilia | in due anni produzione dimezzata

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 22 settembre 2024) Chiudere la vendemmia 2024 con una qualità delle uve definita eccellente e storica dal punto di vista qualitativo è una sorta di consolazione, rispetto a quello che è accaduto ai volumi di questa annata. A metà luglio, il Consorzio di tutela della Docaveva preannunciato una difficoltà legata al clima siccitoso e all'assenza di precipitazioni. Il mese di agosto, poi, contrariamente a quanto auspicato dai produttori, non ha portato cambiamenti nell'iter meteorologico. E le piogge non ci sono state, mentre le alte temperature estive hanno accelerato la maturazione, con date di raccolta in forte anticipo. Il risultato è nei numeri: ladi uve è scesa di un ulteriore 20% rispetto al 2023, anno in cui le infezioni di peronospora, ma anche il caldo, avevano portato a un calo superiore al 30 per cento nei volumi.