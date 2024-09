Carlo Conti al TG 1 per Sanremo | i brani ascoltati dei big e dei giovani

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 22 settembre 2024) Proprio nella sera in cui Amadeus fa il suo debutto sul Nove con Chissà Chi è e Suzuki Music Party,ha deciso di fare un’apparizione al TG1 per un annuncio sul prossimo Festival di(coincidenza?).ha svelato di aver già ricevuto e ascoltato moltissimidei big ed ha aggiunto che annuncerà i nomi in gara a dicembre. “Siamo già al lavoro e fino all’otto di ottobre c’è tempo per mandare iper le nuove proposte. Sto anche ascoltando tante canzoni dei big. Avremo un talent parallelo che ci porterà a scoprire chi salirà sul palco dell’Ariston per le nuove proposte, saranno cinque serate. I migliori arriveranno al Festival. I big? Sto ascoltando tantissime canzoni e mi stanno mettendo in difficoltà perché sono belle, c’è un po’ di tutto, la melodia, iimpegnati, la dance, c’è tutto.