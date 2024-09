Benevento-Foggia oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Vigorito valevole per la quinta giornata del campionato italiano di. La compagine giallorossa è reduce da tre vittorie ed una sconfitta nelle prime quattro partite e ha intenzione di conquistare la sua quarta affermazione per restare in scia alla prima della classifica., come seguire il match La squadra rossonera, dal suo canto, ha ottenuto un solo successo in questo avvio di campionato e ha bisogno di iniziare ad accelerare se non vuole perdere terreno dalle prime posizioni. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 22 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.