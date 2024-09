Avevo scelto lei come damigella d’onore al mio matrimonio ma si è comportata così male che ho deciso di toglierle il ruolo | la storia virale su Reddit

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Se siete tra coloro che amano leggere storie di matrimoni, anche solo per poter dire “menonon ero tra gli invitati”, la piattaformafa per voi. Sono davvero tante le vicende raccontate su questo tema e alle volte, alcune diventano virali e vengono riprese dai tabloid. Stavolta il Daily Mail racconta ladi Kate, la sposa e della sua, Sally. La prima decide di chiedere alla seconda di ricoprire quel, per lei molto importante, anche se la conoscenza non era diretta: Sally è infatti un amica di famiglia del fidanzato. Stando al racconto, lasi sarebbe mostrata entusiasta, salvo poi scomparire. Da dove? Avete presente le decine di chat temache si ‘aprono’ in questi casi? Ebbene, Sally non ha risposto e non ha svolto “nessun compito che le spettava”.