Assassina la pasta benedetta da Stanley Tucci e Lolita Lobosco che uccide le ricette baresi tradizionali

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 22 settembre 2024) Partiamo dall'inizio. Siamo nel 1967 e Enzo Francavilla proprietario del locale Al sorso preferito di Bari ha appena inventato gli spaghetti all’. La storia della nascita e la ricetta originale sono state ricostruite dal giornalista Sandro Romano e dallo storico locale Felice Giovine. Enzo, oggi novantenne, aveva aperto da poco il ristorante quando due clienti napoletani gli chiesero di preparargli un piatto nuovo, che non avevano mai mangiato. Il cuoco improvvisò degli spaghetti con i classici ingredienti di unaal pomodoro: olio, aglio, pomodori pelati e tanto peperoncino. La vera novità sta nella tecnica di cottura. Dopo qualche minuto di bollitura in acqua, giusto per fare piegare gli spaghetti, Enzo mette lain padella con il sugo e continua la cottura fino a far restringere completamente la salsa che si abbrustolisce leggermente.