A Mozzo vincita da due milioni di euro con il gratta e vinci Turista per sempre

(Di domenica 22 settembre 2024)(Bergamo) – Un colpo di fortuna, di quelli che cambiano la vita per. E infatti non per niente il concorso si chiama “per”, perché in caso di vittoria ci si può permettere di lasciare il lavoro e prendersela comoda. È quello che è successo a un fortunato o a una fortunata giocatrice che hato la cartolina vincente comprata in una tabaccheria di, nella Bergamasca, vincendo duedi. Il sistema di assegnazione del premio milionario prevede l’incasso di una prima tranche da 300milasubito, poi seimilaal mese per vent’anni e infine 100mila come ultima tranche. Una volta incassata la prima parte del denaro, iltore – che aveva comprato il coupon a fine agosto – ha contattato il tabaccaio di via Lecco per ringraziare e promettere un regalo.