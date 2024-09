Zelensky ha un piano per la pace | attaccare in profondità la Russia con missili occidentali Tour in Usa per vedere Biden Harris e Trump

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Volodymyrha unper la “vittoria” che per lui significa anche una “giusta“. Prevede l’esecuzione di attacchi “in” nel territorio dellada eseguire con. Si tratta di una strategia che sia gli Stati Uniti sia il Regno Unito hanno finora sempre rifiutato. Ma che sarà sottoposta al presidente Usa Joe, alla candidata democratica alla Casa Bianca Kamalae a quello repubblicano, Donald. “può rafforzare l’Ucraina e prendere decisioni importanti affinché l’Ucraina diventi più forte e protegga la sua indipendenza mentre è presidente degli Stati Uniti. Penso che sia una missione storica, dopotutto”, ha detto. Il capo di Stato ucraino è a New York per l’assemblea delle Nazioni Unite, ma la sua missione diplomatica è orientata in particolare ai faccia a faccia con i più alti esponenti politici americani.