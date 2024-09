Visite gratis in cardiologia esami a Camerino e Civitanova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

Malattie cardiovascolari, dal 26 settembre al 2 ottobre visite gratuite negli ospedali di Macerata. L'Azienda sanitaria di Macerata aderisce all'open week organizzato dalla Fondazione Onda in occasione della Giornata del cuore, il 29 settembre. Visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti all'utenza per promuovere informazione, prevenzione e diagnosi precoce di queste malattie, con attenzione rivolta in particolare ad aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose. Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in Italia, responsabili del 35,8% di tutti i decessi: 38,8% nelle donne e 32,5% negli uomini.