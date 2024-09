Vide l’omicidio di Rosario Livatino e raccontò tutto cambiando la storia | si chiama Piero Nava

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) SS 640, 21 settembre 1990: Sicilia, la strada che collega Canicattì ad Agrigento che diventa l’epicentro di un terremoto che si propaga fino ad oggi e che prova ancora a crepare il muro dell’indifferenza. Nonostante. Perché su quel tratto di strada non si trovarono soltanto, magistrato in servizio ad Agrigento, trentotto anni, già un maxi processo contro le cosche stiddare sulle spalle, e i killer mafiosi mandati ad ammazzarlo, ma anche un giovane agente di commercio,, che passava nei pressi proprio al momento dell’assassinio.si ferma, raggiunge il primo telefono pubblico ei soccorsi, non scappa, non dimentica i particolari di quello che ha visto e li racconta puntualmente, firmando verbali che sono pesanti come una condanna. Anche per lui e per la sua famiglia, purtroppo.