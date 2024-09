Uomini e Donne Martina Luciani si è sposata! Foto e video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 21 settembre 2024) L’ex corteggiatrice diha sposato Fabio Frank, al quale è legata da circa tre anni. Ecco alcune immagini del matrimonio pubblicate dai neo sposi sui social:è nota per aver partecipato circa sedici anni fa al dating show di Canale 5, dove fu scelta dal tronista Giorgio Alfieri. Con lui, dopo circa un anno dal primo incontro, ha avuto la sua primogenita Asia. L’amore tra i due, però, non è riuscito a resistere date le divergenze caratteriali della coppia. Quindi, dopo qualche anno dalla nascita della bambina,e Giorgio si sono separati continuando ad aver un buon rapporto per il bene di Asia. Proprio l’ex tronista in una recente intervista ha spiegato: Ad Asia non gliene frega di quello che siamo stati io e la madre in tv. I nostri rapporti? Io ho una vita, lei un’altra. Il rapporto è quello di due genitori che sono separati da anni.