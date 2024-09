Uno sguardo clemente al cioccheté

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Magni Seduti ai tavolini del bar, uno dei giorni di agosto in cui si moriva dal caldo, abbiamo visto passare in bicicletta un tipo che non era tanto franco sul manubrio e andava un po’ qua e là. Subito nelle chiacchiere si è infilato il Carletto che ha sparato lì: "Ma quel lì el cugnusi, l’è un, per quel ch’el sbanda". Dunque per il Carletto quel traballante ciclista era un tipo che non esitava ad asciugare i calici colmi di amato “rosso“ che lui ordinava con ossessivo seguito e all’oste: tanto che era sempre ciucco, ovvero “ciocch“ in dialetto, da cui ““. Da parte di tutti gli amici del bar è salita al cielo una fiumana di riprovazioni, condanne, qualche insulto rivolti al quel povero ciclista ““. L’unico che non lo ha condannato sono stato io perché la “ciocca“ o sbornia che sia, è trasgressione che mi ha sempre intrigato.