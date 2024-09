Totò Schillaci nel cuore degli italiani | Sport Mediaset e il verdetto dell' Auditel

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (/Italia 1) Non c'era bisogno del. I dati d'ascolto di mercoledì hanno confermato che, nonostante siano passati 3 decenni dalle sue gesta calcistiche,continua a occupare un posto d'onore nel. L'inequivocabile dimostrazione d'affetto è dimostrata dai picchi raggiunti dai formativi, in primische dopo le 13 su Italia 1 ha sfiorato il milione di spettatori col 7.5% di share e punte del 9.5% durante il ricordo d'apertura dedicato all'ex bomber. Le regioni del Sud, Sicilia ma anche Calabria, Basilicata e Puglia, hanno fatto la parte del leone con share superiori al 10% ma anche il Nord non ha scherzato, con Piemonte e Lombardia oltre il 7%.