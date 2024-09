Striscione a Trigoria | De Rossi mare di Roma Lina il male di Roma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Prosegue la contestazione in casadopo l’esonero di Daniele De. All’esterno del ‘Fulvio Bernardini’ diè stato esposto unofirmato ‘dannatamentenisti’ contro la CEOSouloukou. “DDRdiildi”, un gioco di parole con le origini di De, nato e cresciuto ad Ostia, cioè ildi. Intanto, la contestazione vera e propria si consumerà allo stadio. La curva sud ha invitato tutti i settori ad entrare con 30 minuti di ritardo in occasione di-Udinese, match d’esordio di Ivan Juric sulla panchina giallorossa. Lainsegue la prima vittoria in campionato, ma potrà fare affidamento sul tifo di casa solamente dalla mezz’ora di gioco.: “Dediildi” SportFace.