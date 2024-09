Sotto scorta Lina Souloukou lei e i figli la ceo della Roma che ha esonerato De Rossi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2024) Finiscela ceoche haDeIl termine ufficiale ètutela. Così scrive l’agenzia di stampa La Presse. Sta di fatto che l’amministratrice delegata, èsorveglianza delle forze dell’ordine.tutela. Si tratterebbe di una vigilanza a orari stabilitil’abitazione e sul luogo di lavoro e sui luoghi frequentati. Come vogliamo chiamarla?blanda? Sta di fatto che ètutelapolizia da 48 ore. Leggiamo dal Fatto quotidiano che la decisione è stata presa durante l’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza dopo l’esonero di Daniele De. In città è montato un clima non proprio tranquillo dopo l’esonero di Deno de, idolotifoseria giallorossa. Defu ingaggiato perché era il solo a poter far digerire l’esonero di Mourinho.