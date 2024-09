Sinner a Milano chi è questa ragazza | tam tam impazzito su Anna Kalinskaya | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Una "donna misteriosa" sfila accanto a JannikallaFashion Week. Ed è subito tormentone social: che fine ha fatto, la tennista russa che dalla scorsa primavera fa coppia fissa con il 23enne di San Candido? Ed inevitabilmente tornano anche le maliziose voci di crisi, rilanciate già dal bacio piuttosto freddino tra i due sugli spalti dell'Arthur Ashe Stadium a Flushing Meadows, a New York, subito dopo la vittoria dell'altoatesino nella finale degli Us Open contro il beniamino di casa, l'americano Taylor Fritz. In quell'occasione, Jannik, quasi sorpreso dall'avere vicino la, l'aveva salutata con un abbraccio piuttosto "amichevole". Forse un po' troppo amichevole, tanto che la stessal'aveva poi "costretto" a baciarla sulle labbra ma il trasporto del numero 1 del ranking Atp non sembrava dei più romantici e appassionati.