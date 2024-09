Ruba un motociclo e lo abbandona in un parcheggio dopo averlo danneggiato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Volterra (Pisa), 21 settembre 2024 -une loin un. I carabinieri della stazione di Volterra, al termine di una veloce attività d’indagine per il furto di un, avvenuto nel corso della notte del 15 settembre scorso nel centro storico del colle etrusco, sono riusciti a risalire al presunto autore del reato. Nello specifico l’uomo,aver forzato il dispositivo di chiusura del mezzo, se era impossessato. Successivamente hato ilÂ, visibilmente, in uncittadino. I carabinieriaver acquisito e visionato le immagini di alcune attività commerciali sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo, che è stato quindi segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di furto e danneggiamento.