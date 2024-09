Pomodori | non gettate buccia e semi fanno bene alla salute

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 settembre 2024) Anche del pomodoro non si butta via nulla: lae isembrano essere ottimi per lanon solo per l’uomo , ma anche per le piante. Lo dice uno studio Enea e dell’Università della Tuscia, pubblicato sulla rivista Food Chemistry, che ha messo in luce l’elevato contenuto di molecolefiche nel prodotto di scarto della lavorazione del pomodoro. La ricerca mette a confronto, per la prima volta, le diverse proprietà nutrizionali e funzionali delle sanse del pomodoro, ovvero(che equivalgono al 20% del peso), ottenute dalle varietà San Marzano e Sun Black dcaratteristica pigmentazione viola e dvariante Colorless fruit epidermis (epidermide del frutto incolore) con latrasparente, ottenuta con mutazioni geniche introdotte nel San Marzano.