Menga contro l’arbitro Stellone | Episodi decisivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) La Ternana torna a vincere al Benelli a 27 anni dall’ultima volta, la Vis incappa nella prima sconfitta casalinga stagionale. In sala stampa si presenta per primo il direttore Michele: "C’è un motivo preciso per cui io sono qui – attacca –. E’ il quarto anno da diesse della Vis. Voglio parlare della formazione degli arbitri. La Lega Pro a noi chiede tanta formazione, perdiamo giornate intere e poi in campo succede tutt’altro. I presidenti meritano rispetto, perché investono milioni di euro. Sono arrabbiato, deluso, per il modo con cui si pongono nei nostri confronti". Si capisce che la direzione di Lovison (di Torres-Vis della scorsa stagione, col discussoo finale del gioco non interrotto con Zoia a terra in area, costato la sconfitta) non gli è piaciuta.