Le parole di Priolo | Bisogna fare in fretta Le persone devono tornare nelle loro case

(Di sabato 21 settembre 2024) Non più due "presunti dispersi, ma uno", oltre a 187 sfollati, divisi tra Bagnacavallo (100), Lugo (47), Sant’Agata sul Santerno (25) e Cotignola (15). E fari puntati su Lugo, dove in alcune zone l’acqua ha raggiunto il metro. Ieri mattina in Prefettura le istituzioni hanno fatto il punto della situazione dopo il devastante maltempo che ha messo nuovamente in ginocchio Faenza e la Bassa Romagna. A tracciare il quadro è stato anzitutto il prefetto Castrese De Rosa. Una situazione, così l’ha definita il massimo rappresentante dello Stato sul territorio, "che resta delicata e complessa, a cominciare da Lugo, dove l’acqua è arrivata all’altezza di un metro". Di positivo "c’è che dal fiume Senio non fuoriesce più acqua (essendosi interrotte le precipitazioni, ndr), quindi quella che c’è è l’acqua dei giorni scorsi".